كشف الدكتور ” حسام حسني ” رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا عن تطورات الحالة الصحية للإعلامي ” وائل الإبراشي ” وذلك في مداخلة هاتفية له لبرنامج ” حديث القاهرة ” مع الإعلامي ” خيري رمضان ” .

فقال الدكتور حسام حسني أن الحالة الصحية لوائل الإبراشي في تحسن ملحوظ وأن تحليلات كورونا التي يجريها بشكل دوري أفضل بكثير بالمقارنة مع حالته في بداية إصابته بالفيروس .

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إلى فوة رئتي وائل الإبراشي واستعادتهما لحالتهما وتعافي نسيجها في الوقت الحالي وعلق قائلا : ” الإبراشي وصل إلى حالة جيدة للغاية وسيعود في القريب العاجل إلى شاشته ” .

يذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي كان قد أصيب بفيروس كورونا في شهر ديسمبر من العام الماضي وخضع للعلاج في أحد المستشفيات لفترة طويلة حيث عانى من مضاعفات الفيروس بعد تعافيه منه والتي أدت إلى تأخر حالة رئتيه .