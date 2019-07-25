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بعد تأكيد طلاقهما رسمياً..ملكة الجمال الروسية تتحدى ملك ماليزيا لإثبات أبوّة طفلها

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Russian beauty queen challenges the ex-King of Malaysia to take a paternity test after he DISOWNED their 'son' and divorced her six months after relinquishing his throne to marry her

أوكسانا فويفودينا تتحدى ملك ماليزيا لإثبات أبوّة طفلها

حالة من اللغط أثيرت حول حقيقة إنفصال مالك ​ماليزيا​ السابق ​محمد الخامس​ عن زوجته ملكة الجمال الروسية ​أوكسانا فويفودينا​، إذ كانت حاولت الأخيرة نفي الأخبار التي إنتشرت عن الموضوع بنشرها مقطع فيديو تتحدث فيه عن قوّة علاقتهما.

إلا ان محامي ملك ماليزيا اكد أن موكله طلّق رسميا فويفودينا، مشيراً إلى أنه لا يوجد دليل موضوعي بعد على هوية الوالد البيولوجي للطفل.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن كلام المحامي هذا لم يعجب فويفودينا، معتبرةً بحسب أصدقاء لها أن الزواج لايزال ساري المفعول، معربةً عن غضبها بحديثه عن أبوة طفلها.

ونقلت عنها إحدى صديقاتها قولها إنه إذا كان للملك السابق شكوك، فيمكن إجراء اختبار الحمض النووي لمعرفة نسب الطفل، أو ما يعرف أيضا بـ” اختبار الأبوة”، وأكدت ملكة الجمال الروسية أنها مستعدة للأمر.

يشار إلى أن فويفودينا (27 عاما) تعيش مع طفلها في منزل ريفي قرب العاصمة الروسية موسكو، وتطالب بحسب الصحيفة باعتذار رسمي من ملك ماليزيا السابق عن هذا الأمر.Russian beauty queen challenges the ex-King of Malaysia to take a paternity test after he DISOWNED their 'son' and divorced her six months after relinquishing his throne to marry her Russian beauty queen challenges the ex-King of Malaysia to take a paternity test after he DISOWNED their 'son' and divorced her six months after relinquishing his throne to marry her Russian beauty queen challenges the ex-King of Malaysia to take a paternity test after he DISOWNED their 'son' and divorced her six months after relinquishing his throne to marry her Russian beauty queen challenges the ex-King of Malaysia to take a paternity test after he DISOWNED their 'son' and divorced her six months after relinquishing his throne to marry her

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