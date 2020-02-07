بعد تبرأته.. ايفانكا ترامب لوالدها: “احبك”

عبرت ايفانكا ترامب عن فرحتها بتبرئة والدها الرئيس الامريكي دونالد ترامب عد تبرئته في مجلس الشيوخ.

فقد نشرت ايفانكا ترامب، عبر حسابها على انستغرام، صورة لها ولوالدها وهي تعانقه وعلقت كاتبة “احبك”.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد برأ ترامب الأربعاء من تهمتي “إساءة استغلال السلطة” و”عرقلة عمل الكونغرس” بعد جلستي تصويت عامتين شارك فيهما أعضاء المجلس الـ100.

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وصوت 52 مقابل معارضة 48 لصالح تبرئة ترامب من تهمة “إساءة استغلال السلطة”، بينما صوت 53 عضوا لصالح تبرئته من تهمة “عرقلة عمل الكونغرس” مقابل معارضة 47 عضوا.