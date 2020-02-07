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بعد تبرأته.. ايفانكا ترامب لوالدها: “احبك”

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ايفانكا ترامب معانقة والدها دونالد ترامب

ايفانكا ترامب معانقة والدها دونالد ترامب

عبرت ايفانكا ترامب عن فرحتها بتبرئة والدها الرئيس الامريكي دونالد ترامب عد تبرئته في مجلس الشيوخ.

فقد نشرت ايفانكا ترامب، عبر حسابها على انستغرام، صورة لها ولوالدها وهي تعانقه وعلقت كاتبة “احبك”.

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‪Love you, Dad! 💛

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وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد برأ ترامب الأربعاء من تهمتي “إساءة استغلال السلطة” و”عرقلة عمل الكونغرس” بعد جلستي تصويت عامتين شارك فيهما أعضاء المجلس الـ100.

وصوت 52 مقابل معارضة 48 لصالح تبرئة ترامب من تهمة “إساءة استغلال السلطة”، بينما صوت 53 عضوا لصالح تبرئته من تهمة “عرقلة عمل الكونغرس” مقابل معارضة 47 عضوا.

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