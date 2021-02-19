استنكرت الإعلامية السعودية رؤى الصبان الشائعات والهجوم الواسع الذي شنه بعض رواد مواقع التواصل على سيدة منتقبة ظهرت معها في فيديو على سناب شات.

وكانت رؤى الصبان نشرت فيديو ظهرت فيه إمرأة تسلم عليها وتقبلها ثم تقول بالسلام على رجل وتقبله ما عرض المرأة لهجوم وانتقادات لاذعة لتقبيلها الرجل.

من جانبها ردت رؤى الصبان على هذه الانتقادات موضحة أن السيدة قامت بتقبيل أخيها في حفل افتتاح محل عباءات تملكه وكان من بين الحضور رؤى الصبان.

وقالت رؤى الصبان، في فيديو بثته عبر احد حساباها على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقا على الموضوع “باختصار يا جماعة السالفة وما فيها ان هذا الفيديو طالع من خمس سنين ما ادري ليش رجع انتشر مرة ثانية وانا كنت رايحة عند هذه المصممة لافتتاح معرض عبايات وفستاتين والذي اهداه لها اخوها الذي كان واقف الى جانبها والذي تقولون انها جاية تسلم على رؤى تلخبطت وراحت سلمت على الرجال”.

وتابعت “هي تعمدت تسلم على هذا الرجل وهو اخوها وشكرته لانه هو الداعم لها وانا فعلا كنت معجبة بعلاقتهم الاخوية وبس هذا الموضوع لا اكثر ولااقل”.