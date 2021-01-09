نشرت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام ردت من خلاله على ما تعرضت له من تنمر في الأيام الأخيرة بعد خروجها خلال جولة تسوق برفقة إبنتها واتهام المتابعون لها باستعراض حياتها أمام الجميع .

وظهرت بسمة وهبة في مقطع الفيديو من داخل أحد العيادات الطبية مشيرة في تعليقها عليه بأن هذا ما وراء كواليس جولتها التسويقية .

فكتبت قائلة : ” عشان المتنمرين اللي مستكترين إني خارجه أنا وبنتي بنتفسح هذا ما وراء الكواليس التي لا يراها صم وبكم القلوب والعيون .. قبل الفسحة بنج ومنظار ومشكلة ع الأحبال الصوتية وإنذار بفقد الصوت بسبب السترس وإجهاد العمل ” .

وتابعت : ” ده نفس اليوم اللي استكترتوا رفاهيته عليا أنا وبنتي اللي كانت ف دبي ليها ٣ أسابيع عندها كورونا وأنا ممنوع اقرب ولا اشوفها وكانت ف عزل تام !! إيه رأي المتنمرين لو بعد إذنهم ومايضايقهمش إني اخرج بنتي وارفع معنوياتها ومعنوياتي !! ” .

وأضافت بسمة وهبة : ” أنا قلت لكم قبل كده حياتنا مش الصورة اللي بتشوفوها .. دايماً الصورة وراها صورة لم ولن تروها .. شوفوا بس المنظار اللي مسكاه الممرضة ورا الكرسي كل ده كان ف فمي بردوا صورة ورا صورة ورا صورة ودي حياتنا اللي انتوا قاعدين بس تتنمروا وتنظروا علينا .. لا للإهانة ” .