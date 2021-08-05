احتفلت المذيعة ” آلاء عبد العزيز ” في منشور لها بعر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ب ” الخلع ” من زوجها بعد خلافات استمرت بينهما لمدة عامين .

فكتبت آلاء عبد العزيز في منشورها : ” أنا حرة بعد معاناة سنتين لمحاولة نيل الحرية .. أخيرًا .. ما فرحتش يوم فرحي زي يوم حكم الخلع ما صدر اليوم الثلاث .. عاوزاكوا تباركوا لي بقى ” .

كما كشفت المذيعة المصرية في تصريحات صحفية لها عن تفاصيل أزمتها مع زوجها السابق وما كانت تتعرض له من إهانة وضرب خلال فترة زواجهما .

فقالت : ” أنا أتجوزت شهرين وكنت مقيدة ضرب وإهانة وكان بيهددني بالقتل وفرحانة بطلاقي .. أهلي وقفوا أمامي وطالبوني بعدم الطلاق وقالولي إنتي عايزة تفضحينا والست ملهاش غير بيت جوزها ” .

وتابعت آلاء : ” وأنا توليت مسئولية طلاقي بنفسي .. عانيت في طلاقي لمدة سنتين في المحاكم وإعلان طلاقي على السوشيال ميديا ليس له أي علاقة بتصدر التريند ” .

وأضافت في حديثها موجهة بعض النصائح للفتيات والسيدات : ” متتجوزيش لمجرد إن حد يقولك انتي كبرتي ولازم تتجوزي ومتقبليش أي إهانات من جوزك ولازم متخافيش من موضوع الطلاق بسبب أفكار المجتمع حول المرأة المطلقة ” .

يذكر أن آلاء عبد العزيز هي مذيعة بقناة الحدث اليوم وقدمت عليها عدد من البرامج أبرزها : ” الأكيلة ” و ” صباحك سكر مع آلاء ” وغيرهما من البرامج .