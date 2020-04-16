كشفت وكالة الأنباء الإماراتية ” وام ” عن تعرض الإعلامي الإماراتي ” طارق المحياس ” إلى الحبس الإحتياطي من قبل النيابة العامة الإتحادية بدولة الإمارات .

وذلك بعد تداول مقطع له على مواقع التواصل الإجتماعي يسئ فيه إلى بعض جنسيات الوافدين بالإمارات والتفرقة بين أبناء الجاليات المقيمة بها على أساس الجنس والعرق .

حيث تحدث طارق المحياس عن أن معاملة الوافد العربي كالمصري أو السوداني لا يمكن أن تطابق معاملة العامل البنغالي أو الهندي بحسب تعبيره .

كما أشار في حديثه إلى التصريحات التي أدلت بها الفنانة الكويتية ” حياة الفهد ” مؤخرا عن الوافدين بالكويت والتي أثارت الكثير من الجدل وعلق على ذلك مدافعا عنها وإنها لم تشير إلى جنسية بعينها أو تتحدث عن المصريين .

وكشف المتحدث الرسمي للنيابة العامة الاتحادية أن الإعلامي طارق المحياس خضع لتحقيق قضائي في الجرائم المنسوبة إليه بإعتبار إنه أساء إلى الدولة الإماراتية كما نال من جهودها في نشر قيم التسامح ويتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة الذي يعد أحد ثوابت دولة الإمارات العربية المتحدة .