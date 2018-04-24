بعد دقائق على ولادته.. شاهدوا الفيديو الأول لطفل الأمير ويليام وكيت ميدلتون

نجح خبر ولادة دوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون​ في ان يخطف الأضواء من الاحداث العالمية، خصوصا انه يُعد من الامور الهامة التي يُبنى عليها مستقبل الأسرة الملكية الحاكمة في بريطانيا.

قناة سي ان ان، قامت بنشر الفيديو الأول لميدلتون برفقة طفلها المولود حديثاً وحصد الفيديو نسب مشاركة عالية جداً، حيث خطف المولود الجديد الأنظار لدى الكثير من رواد مواقع التواصل في العالم.



يذكر ان قصر كينسغتون أعلن أمس الإثنين، عن ولادة الطفل الثالث (الخامس على ترتيب العرش) لدوقة كمبردج كيت زوجة ​الأمير وليام​ ابن ولي عهد بريطانيا.

كيت أنجبت في مستشفى سانت ماري في لندن، وهذا المستشفى هو نفسه الذي ولدت فيه كيت الأمير جورج (الثالث على ترتيب العرش) والأميرة شارلوت (الرابعة على ترتيب العرش).

المولود صبي، وأعلن القصر الملكي أن الأم والإبن بصحة جيدة ويبلغ وزنه نحو أربعة كيلوغرامات، وحضر وليام الولادة.