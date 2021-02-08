كشفت وسائل إعلام محلية بالعراق عن قيام زوج بإلقاء زوجته وهي الزوجة الثانية له من سيارته خلال قيادته لها بسرعة كبيرة .

وذلك بسبب رفض الزوجة طلب زوجها بالموافقة على زواجه من امرأة ثالثة ونشوب خلاف بينهما حول هذا الأمر أثناء مناقشتهم له داخل المركبة مما دفعه إلى القيام برمي زوجته من السيارة .

وتعرضت الزوجة إلى إصابات بكسور في مختلف أنحاء جسدها ورضوض ونزيف حاد وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى مصرعها يوم أمس الأحد بعد 8 أيام من وقوع الحادث .

ووفقا لموقع ” شفق نيوز ” المحلي نقلا عن مصدر أمني أن الزوجة كانت قد تقدمت أثناء وجودها في المستشفى بشكوى ضد زوجها قبل أن تفارق الحياة .. وألقت الشرطة القبض على الزوج تمهيدا لعرضه على القضاء لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .