لفت إليانثا وايت الأنظار العام الماضي، عندما زعم أن بوسعه القضاء على وباء كورونا في سريلانكا عن طريق “الماء المبارك”، إلا أن وايت (48 عاما) توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة.



وتتلخص وصفة وايت بسكب “مائه المبارك” في الأنهار الموجودة في سريلانكا والهند. وأيدت وزيرة الصحة السريلانكية السابقة بافيثرا وانياراتشي علاج “المياه المباركة”، لكنها أصيبت بالفيروس وانتهى بها الأمر في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، وفقدت حقيبتها لاحقا.

Sri Lankan shaman dies of Covid after touting potion which he said could protect people from the disease https://t.co/ZWVKatHZVc — BBC News (World) (@BBCWorld) September 23, 2021



ووايت معروف على نطاق واسع في سريلانكا، بوصفه معالجا روحيا، وسبق أن قدم جلسات علاج لمشاهير من رياضيين وسياسيين من بيهم رئيس الوزراء في البلاد.



وقالت عائلة المعالج إنه رفض تلقي لقاح فيروس كورونا، وأصيب بالفيروس في وقت سابق من هذا الشهر وتدهورت حالته كثيرا إلى أن توفي الأربعاء الماضي.

The last rites of Spiritual healer Eliyantha White took place at the Borella Cemetery today.



May he attain supreme bliss of Nirvana.



Photo credit : Ishara S. Kodikara /AFP pic.twitter.com/ap4SjiVlP2 — Kamila Dias (@KamilaWDias) September 23, 2021



ونال وايت في عام 2010 اهتماما دوليا، بعدما شكره الكريكيت الهندي الشهير ساشين تيندولكار علنا على علاجه لإصابة في الركبة، مشيرا إلى أن علاج وايت ساعده في بلوغ مباراة القرن ضد جنوب إفريقيا.

وقال وايت في مقابلة سابقة مع “فرانس برس” إن لديه “قدرات خاصة” منذ أن كان في الـ12 من عمره.