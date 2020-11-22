شن ” عبد الحميد كمال ” عضو مجلس النواب المصري هجوما قاسيا في تصريحات صحفية له على الفنان ” محمد رمضان ” عقب تداول صورة له مع مطرب إسرائيلي وهو يعانقه خلال تواجدهما في مدينة دبي بالإمارات .

ووصف عبد الحميد كمال ظهور محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي ب ” المخزي ” وأنه تصرف غير مسئول لم يراعي فيه شعبيته وحب ونظرة الجمهور له .

وتابع : ” محمد رمضان تصرف برعونة ونسي أن شعبيته الكبيرة نتاج حب الشعب المصري له وقبوله في أوساط الشباب قبل نجوميته وموهبته وأن إسرائيل هي العدو الأول للعرب والحاجز النفسي بين العرب والكيان الإسرائيلي كبير ” .

وأكد النائب المصري على ضرورة أن يستبعد محمد رمضان من المشاركة في أي أعمال وطنية تجسد بطولات الجيش والشرطة في الفترات المقبلة لأنها تتطلب مواقف وطنية من الفنان المشارك والشعب المصري مصدوم في تصرف رمضان غير المسئول .

وأضاف : ” حزين لما فعله محمد رمضان وأقول له مبروك عليك إسرائيل وستصيبك لعنة التطبيع ” .