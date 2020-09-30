عثر الصياد رولاندو فيسبال على إمرأة طافية فوق المياه وسط ​البحر​، قبالة سواحل ​كولومبيا​، بعد عامين من إختفائها، وكانت لا تزال علي قيد الحياة.

ونقلت صحيفة “​ديلي ميل​” البريطانية عن تقارير إعلامية محلية، أن المرأة، التي تدعى أنجليكا جيتان، وتبلغ من العمر 46 عاماً، فقدت الإتصال بأسرتها منذ عامين، ولم تردّ أية معلومات حول مكان وجودها، حتى جرى العثور عليها يوم السبت الماضي قرب سواحل مدينة بويرتو كولومبيا في أتلانتيكو.

وكان الصياد أول شخص يلمح المرأة تطفو فوق البحر في حالة ضعف شديدة، مع وجود علامات إنخفاض درجة حرارة جسمها، بعد أن قضت ساعات طويلة في المياه.

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Registrado el rescate de Ángelica Gaitán de 46 años de edad, la mujer de oriunda de #Bogotá fue arrastrada por la corriente cuando se encontraba en las #playas de #Salgar en el corregimientode #PuertoColombia área Metropolitanade #Barranquilla… pic.twitter.com/8wQfVLJmWT — CNC NOTICIAS (@cncnoticias) September 28, 2020



ويُظهر مقطع فيديو إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، اللحظة التي يقترب فيها فيسبال وصديقه من المرأة العائمة، التي لا تستجيب تقريباً لنداءاتهما باللغتين الإسبانية والإنكليزية، وبعد وهلة، إقتربا منها وحملها فيسبال إلى القارب.

وصرّحت جيتان لوسائل إعلام محلية أنها حاولت أن تنتحر برمي نفسها في البحر، بعد أن قضت أكثر من 20 عاماً من العنف الأسري على يد زوجها السابق، الأمر الذي جعلها تقرر الإختفاء بصفة نهائية.

وبعد وصولها إلى المستشفى، قالت إنها تأسف لقرار الإنتحار في البحر، مضيفة أنّ الله أنقذها من الغرق خلال محنة إستمرت 8 ساعات.



