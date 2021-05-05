أعلن رجل الأعمال المصري ” أشرف السعد ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن عودته إلى مصر بعد غياب عن وطنه دام لأكثر من 25 عاما .

فكتب أشرف السعد في تغريدته قائلا : ” بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غياب جسدي فقط وبقيت روحي في مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر ” .

يذكر أن أشرف السعد كان مقيما في لندن بعد أن فرضت الحكومة الحراسة على ممتلكاته وأمواله منذ أكثر من 23 عاما في إطار نشاطها ضد شركات توظيف الأموال .

وفى عام 2007 قررت المحكمة إنهاء الحراسة علي أملاك رجل الأعمال أشرف السعد صاحب شركات السعد لتوظيف الأموال .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن السعد سدد جميع المديونيات علي الشركة لدي الأفراد والشركات والبنوك إلا إن المدعي العام الاشتراكي فى ذلك الوقت طعن على قرار المحكمة .