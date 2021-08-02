خرجت الإعلامية ” إيمان الحصري ” بمنشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك طمأنت من خلاله متابعيها على حالتها الصحية بعد الأزمة التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة وغابت لمدة تقرب من ال 3 أشهر .

ووجهت إيمان الحصري الشكر لكل من سأل عنها خلال هذه الفترة ومن دعا لها بتجاوز الأزمة الصحية التي شهدت في كثير من الأحيان تدهورا في وضعها الصحي .

فكتبت في منشورها قائلة : ” أول مرة أكون قادرة إني أكتب علي فيس بوك من شهور .. والله مش عارفة اقولكم إيه علي كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة وكل دعوة من القلب .. الدعاء الصادق .. اللي لولاه مكنتش هبقي موجودة دلوقتي ” .

وتابعت : ” ناس كتير اوي نفسي أكلمها وأقولها شكرًا .. شكرا بجد .. حبكم ومساعدتكم ودعائكم ومشاعركم الطيبة وصلت ودائما كانت ومازالت بتهون عليا ” .

وأضافت إيمان الحصري : ” إن شاء الله عندي ثقة كبيرة إني هعدي التجربة الصعبة دي علي خير لأن الحقيقة مازلت فيها لسه مخرجتش ولسه محتاجة دعواتكم ” .

يذكر أن الإعلامية إيمان الحصري كانت قد تعرضت لخطأ طبي أثناء إجرائها لعملية جراحية الأمر الذي نتج عنه حدوث مضاعفات خضعت على إثرها لعدة عمليات أخرى .