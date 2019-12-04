بعد فيديو جوهرة .. تامر أمين يشن هجوما على الراقصات : ” كانوا مش لاقيين ياكلوا في بلادهم .. الطريق الشمال لازم يؤدي لكل حاجة شمال “

خرج الإعلامي المصري ” تانر أمين ” بتصريحات وهجوما قويا على الراقصات خلال إحدى حلقات برنامجه ” آخر النهار ” المذاع على قناة النهار الفضائية المصرية وجاء ذلك على إثر تسريب مقاطع جنسية للراقصة ” جوهرة ” واصفا إياها بالقذارة .

وتحدث تامر أمين في بداية كلامه عن انتشار هذه المقاطع الغير أخلاقية والإباحية للراقصة جوهرة وعلى صدور أمر بضبطها والقبض عليها .. وقال إنه انتقاده للرقص والراقصات لا يرجع إلى أسباب شخصية وإنما في الفكرة والمبدأ العام

فقال : ” مفيش حاجة شخصية بيني وبينهم ولا يجب أن يكون في حاجة شخصية بيني وبينهم بس هو المبدأ اللي بتدافع عنه ..عارفين فكرة الأواني المستطرقة إن كله بيؤدي لكله وإن الطريق الصح بيؤدي لكل حاجة صح والطريق الشمال لازم يؤدي لكل حاجة شمال .. والطيور على أشكالها تقع وما بني على باطل فهو باطل ” .

وتابع : ” عشان كده بقولكوا لأ متقولوش على اللي بيشتغلوا الشغلانة دي فن لأن هو مش فن هو أي حاجة إلا الفن .. وتبقوا بتشتموا الفنانين لما تقولوا إن ده فن .. بتشتموا اللي بيقدم فن بجد اللي بيمثل كويس أو بيغني أو يرسم أو ينحت أو أي حد بيقدم فن كويس وفيه إبداع .. انتوا بتهينوه وبتحقروا من شأنه لما تقولوا إن دول فنانين زيه ” .

واختتم تامر أمين حديثه قائلا : ” ياريت الرسايل دي تفوقنا ونعرف أن البهوات اللي جايين من ارمينيا ولا روسيا وجايين ياخدوا ملايين الملايين من فلوسنا وكانوا مش لاقيين ياكلوا في بلادهم ده وضعهم ودي حياتهم ” .