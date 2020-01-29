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بعد نجاتها من حريق منزلها .. بسمة وهبة على جهاز التنفس الصناعي

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تعرضت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” إلى وعكة صحية نتيجة إصابتها بالاختناق من جراء الحريق المحدود الذي حدث في منزلها يوم أمس بعد احتراق المشترك الكهربائي الذي كانت تضع به الدفاية .

حيث كشف الإعلامي ” خالد أبو بكر ” زميلها في تقديم برنامج ” كل يوم ” المذاع على قناة ” ON E ” عن سبب غيابها عن الظهور في حلقة أمس وهو إنها بعد حضورها إلى الإستديو وأثناء تحضيرها للخروج على الهواء شعرت بضيق في التنفس .

وهو ما استدعى نقلها إلى إحدى مستشفيات مدينة أكتوبر القريبة من مدينة الإنتاج الإعلامي وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي وخضعت لفحوصات عاجلة للاطمئنان على حالتها الصحية .

وقال خالد أبو بكر : ” إن شاء الله يكون الموضوع بسيط وترجع بألف سلامة وتمارس عملها في الأيام الجاية بشكل جيد .. ألف سلامة يا بسمة وإن شاء الله ترجعيلنا بألف خير ” .

 

 

 

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