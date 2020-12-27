بعد رد ” هالة العتال ” الزوجة الأولى للمخرج ” طارق العريان ” ووالدة نجله الأكبر على منشور الفنانة ” أصالة ” التي انتقدت من خلاله تعليق الأخيرة على الصورة التي انتشرت مؤخرا للعريان برفقة عارضة الأزياء اللبنانية ” نيكول سعفان ” .

كشفت هالة العتال في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن تعرضها لتهديدات عقب هجومها على أصالة .

فكتبت قائلة : ” طيب أنا نزلت تاني البوست بتاعي لأني مش بخاف وأنا اتعرضت لتهديد وكمان الناس اللي دخلت على صفحتي بكلام عني وعن إبني وعن أبوه حاجة مش طبيعي .. عشان كده أنا كلمت المحامي وهتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت وهقول كلمة بس النهايات أخلاق ” .