>

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور توثق ما نتج عن اقتحام مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ” دونالد ترامب ” لمبنى الكونجرس الأمريكي مساء يوم أمس الأربعاء .

حيث يظهر في الصور حجم الدمار والتخريب الذي لحق بالمبنى وأثاث المكاتب وتناثر الملفات والأوراق على الأرض وتحطم الزجاج .

يذكر أنه قبل اقتحام مؤيدي ترامب لمبنى الكونجرس كان قد اجتمع مجلس النوّاب الأمريكي للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية إضافة إلى جلسة كانت مُنعقدة لمجلس الشيوخ .



شارك برأيك

تعليقان

  1. مؤيدي الرئيس ترامب مقتحمى مبنى الكونجرس الأمريكي كلهم ممن كانوا جنودًا في أفغانستان والعراق !
    و أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء المدنيين نساء وأطفال.بإسم حرية التعبير وحقوق الانسان.

    رد

  2. المفروض الجامعة العربية تطالب السلطات الأمريكية بضبط النفس و عدم استعمال القوة و احترام مطالب المحتجين المشروعه .
    و لازم العرب يفرضوا عقوبات وحصار على أمريكا عشان عندهم تزوير فى الإنتخابات
    و عندهم تعدى على حقوق الإنسان
    و يتم القبض على رئيس أمريكا لو سافر أى بلد .

    رد
ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *