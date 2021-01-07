انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور توثق ما نتج عن اقتحام مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ” دونالد ترامب ” لمبنى الكونجرس الأمريكي مساء يوم أمس الأربعاء .

حيث يظهر في الصور حجم الدمار والتخريب الذي لحق بالمبنى وأثاث المكاتب وتناثر الملفات والأوراق على الأرض وتحطم الزجاج .

يذكر أنه قبل اقتحام مؤيدي ترامب لمبنى الكونجرس كان قد اجتمع مجلس النوّاب الأمريكي للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية إضافة إلى جلسة كانت مُنعقدة لمجلس الشيوخ .