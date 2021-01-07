انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور توثق ما نتج عن اقتحام مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ” دونالد ترامب ” لمبنى الكونجرس الأمريكي مساء يوم أمس الأربعاء .
حيث يظهر في الصور حجم الدمار والتخريب الذي لحق بالمبنى وأثاث المكاتب وتناثر الملفات والأوراق على الأرض وتحطم الزجاج .
يذكر أنه قبل اقتحام مؤيدي ترامب لمبنى الكونجرس كان قد اجتمع مجلس النوّاب الأمريكي للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية إضافة إلى جلسة كانت مُنعقدة لمجلس الشيوخ .
مؤيدي الرئيس ترامب مقتحمى مبنى الكونجرس الأمريكي كلهم ممن كانوا جنودًا في أفغانستان والعراق !
و أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء المدنيين نساء وأطفال.بإسم حرية التعبير وحقوق الانسان.
المفروض الجامعة العربية تطالب السلطات الأمريكية بضبط النفس و عدم استعمال القوة و احترام مطالب المحتجين المشروعه .
و لازم العرب يفرضوا عقوبات وحصار على أمريكا عشان عندهم تزوير فى الإنتخابات
و عندهم تعدى على حقوق الإنسان
و يتم القبض على رئيس أمريكا لو سافر أى بلد .
ماذا تقول أنت؟