بعد نحو 3 أشهر من إعلان اختفاء آثاره، عثر أحد رعاة الإبل على المواطن السعودي ضيف الله عايض المطيري والمفقود، متوفى في صحراء القويعية بالقرب من الفويلق بمنطقة القصيم وسط شمال المملكة.

وتعود الواقعة عندما ورد بلاغ للجهات الأمنية من أحد رعاة الإبل يفيد بعثوره على جثة شخص متوفى في صحراء القويعية.

واتضح عند معاينة الجثة من قبل الشرطة أنها تعود للمواطن ضيف الله المطيري المفقود منذ 23 يونيو 2021.

وقال حجاب المطيري شقيق المفقود: ”حضرت للموقع الذي تم العثور على أخي فيه، وتعرفت عليه من أول وهلة، إذ كان مضطجعًا على شقه الأيمن وعليه شماغه وثيابه لم تتغير أو تتسخ، وجثته لم تتحلل -رحمه الله- وكانت محل استغراب الجميع“.

وأضاف: ”وجدنا نقوده وإثباتاته في جيبه، ويبدو أنه توقّف على الطريق السريع (طريق الرياض/ مكة) بعد محافظة القويعية تجاه الرياض بـ13 كلم، ونزل من السيارة التي أقلته من محافظة جدة، وسلك الصحراء راجلا حتى أعياه التعب والعطش، إذ كانت وفاته في صحراء مفتوحة على ضفاف النفود، وتبعد عن الطريق السريع ما يقارب 10 كلم من النفود شمالا“.

وتابع: ”المستغرب أنه -رحمه الله- في منطقة مفتوحة وليس فيها أي تضاريس أو أشجار، ويرى من بعيد، ورغم تكثيف البحث في المنطقة سواء من جهات حكومية ومتطوعين أفرادًا وجمعيات ومركبات وطائرات، رغم كل ذلك لم نعثر عليه وقتها، وهذا قضاء الله وقدره“.

وأردف قائلا: ”من اللافت أن إحدى قريبات المفقود وقبل أيام من العثور عليه، قالت لنا إنها رأته في المنام، مضطجعًا على جنبه في الصحراء بالقرب من مكان فيه رمال، ووصفت لنا المكان الذي رأته فيه وحالته، فلما حضرت لموقع وفاته وجدته كما ذكرت لنا في رؤياها تماما“.

ومنذ اختفائه، ناشد شقيقه حجاب المطيري الجهات المختصة والجمعيات التطوعية والمواطنين البحث عن أخيه المفقود ضيف الله عايض المطيري، الذي يبلغ 32 عاما.

وأشار ”المطيري“ -حينها- إلى أن المفقود كان يرتدي ثوبًا أبيض، وشماغًا أحمر، وتوجد معه حقيبة سفر لونها أزرق، ولم يسبق له أن تغيب، ولا توجد لديه خلافات مع الآخرين، مؤكدًا أنه لا يعاني أي أمراض جسدية أو نفسية أو عقلية.