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بلاي بوي تتوقف بسبب فيروس الكورونا

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بلاي بوي تتوقف بسبب كورونا

بلاي بوي تتوقف بسبب كورونا

ستتوقف المجلة الإباحية الأمريكية الشهيرة “بلاي بوي” عن الصدور في نسختها الورقية في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلن بن كون، رئيس الشركة الناشرة لهذه المجلة الخاصة بالرجال، أن توزيع عدد فصل الربيع سيكون الأخير في البلاد في العام الجاري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعني مطلقا أن المجلة ستختفي تماما من الوجود، بل سيتم نشر أعداد المجلة عبر الإنترنت على موقعها الرسمي، وبالقياسي التقليدي.

وتعد الشركة بإطلاق منتجات جديدة للمستهلكين في عام 2021، علاوة على “منتجات” مطبوعة بأشكال جديدة، بما في ذلك الإصدارات الخاصة.

وقال كون في مقالة بالخصوص إن مجلة “بلاي بوي” تصدر منذ 66 عاما، ولكن أصبح من الواضح الآن أن فيروس الكورونا المستجد سيكون له تأثير سلبي على الإنتاج والمضمون وعملية توزيع المجلة.

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