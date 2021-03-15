تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مروع يظهر سقوط 4 شبان أرضاً، بعد أن تعرضوا لصاعقة إذ كانوا مختبئين تحت شجرة ليحتموا من المطر، وتبين أن الحادثة وقعت في ​الهند​ ووفقا لصحيفة “​إنديا توداي​”، أن الأفراد الذين سقطوا كانو يحتمون بالشجرة التي ضرب فيها البرق ما تسبب بسقوط الرجال الأربعة حول جذعها، كما واشارت إلى أن الرجال الأربعة قد بقوا على قيد الحياة، وتم نقلهم إلى مستشفى خاص للعلاج من إصابتهم بعد أن تسببت لهم بحروق بليغة. في ما أشار موقع “​دي إن إيه إنديا​” إلى أن أحد الرجال الأربعة فارق الحياة نتيجة الصاعقة.

Deadly Lightening in Gurgaon pic.twitter.com/nHygeNH3jX — Sheela Bhatt शीला भट्ट (@sheela2010) March 12, 2021