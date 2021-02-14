نشرت الإعلامية المصرية ” بوسي شلبي ” صورتين عبر حسابها على موقع إنستجرام برفقة زوجها الفنان الراحل ” محمود عبد العزيز ” بمناسبة عيد الحب .

وجاءت الصورة الأولى لبوسي شلبي ومحمود عبد العزيز وهما في مرحلة الشباب .. أما الصورة الثانية فكانت قبل سنوات من وفاته .

وكتبت بوسي شلبي في تعليقها على الصور قائلة : ” لا يوجد حب .. لقد مات من يستحق الحب ” .

وتابعت معربة عن اشتياقها للفنان الراحل : ” اشتهي قرب شخص لا يمكنني الوصول إليه .. أصبح في عالم أجمل وأنقى من هذا العالم لكن الاشتياق يقتلني ” .

يذكر أن الفنان محمود عبد العزيز توفى في 12 نوفمبر 2016 عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض .