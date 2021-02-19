أعلنت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، الخميس، أن المركبة “برسفيرنس” حطت على سطح المريخ بعد رحلة فضائية استمرّت سبعة أشهر، في نجاح مذهل يدشّن مهمّة ستستمر أعواما عدة بحثا عن أدلة على حياة سابقة محتملة على الكوكب الأحمر.

ولم يعثر العلماء على أي دليل على الحياة الماضية أو الحالية كما نعرفها، حتى الآن، ولكن الأدلة أظهرت خلال فترة نوشيان القديمة (نظام جيولوجي وفترة زمنية مبكرة على كوكب المريخ) أن البيئة السطحية للمريخ كانت بها مياه سائلة وربما كانت صالحة للسكن للكائنات الحية الدقيقة.

وقالت سواتي موهان المسؤولة عن مراقبة العمليات في ناسا إن “الهبوط تأكد!”، في عبارة كانت كافية لينفجر فرحاً العاملون في غرفة التحكّم في مختبر “جت بروبلشن” في باسادينا بولاية كاليفورنيا.

Where am I now? Check out this interactive map to zoom in and explore my landing site:https://t.co/uPsKFhW17J



And for the ground level view, my first images are here, with many more to come in the days ahead:https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/B6TJTikAyX — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

وحطّت المركبة الضخمة في فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنّها كانت تحتوي على بحيرة قبل 3.5 مليار سنة والتي تعتبر أخطر موقع هبوط على الإطلاق بسبب تضاريسه.

وستكتشف المركبة فوهة جيزيرو، وهي موقع بحيرة سابقة كانت موجودة قبل 3.9 مليارات عام.

وأرسلت المركبة صورا من الكوكب الأحمر وغلافه الجوي فور هبوطها، ومن المتوقع أن تلتقط مزيدا من الصور بعد خروج رأس المركبة وبدء عمل كاميرات أخرى.

وتبحث مهمة “برسفرينس” عن حياة على سطح المريخ، وستدرس مناخه، وستجمع عينات ثم ستعود إلى الأرض بحلول عام 2030.