خرج مؤسس شركة ” مايكروسوفت ” الأمريكية ” بيل غيتس ” بتصريحات لصحيفة ” زود دويتشه تسايتونغ ” الألمانية حذر من خلالها من أن الوباء التالي قد يكون أسوأ بـ 10 مرات .

وفي الوقت نفسه تحدث بيل غيتس عن تفاؤله بحدوث تحسن في الوضع الوبائي على مستوى العالم بحلول فصل الصيف حيث يرى أن الوضع الحالي الصعب سيستمر لعدة أشهر إلى أن يحل الطقس الدافئ .

وأعرب غيتس عن أسفه لزيادة أعداد الوفيات بكورونا في العديد من البلدان .. ولكنه أشار إلى أنه بفضل توفر اللقاحات والتطعيم سيكون من الممكن تحقيق إنخفاض في معدل الوفيات .

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن مؤسس شركة مايكروسوفت يعمل منذ عدة سنوات بنشاط على تحسين الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم وأنه يصر على توزيع عادل للقاحات كورونا حتى تتمكن الدول الفقيرة من الحصول عليها .