أعلن الملياردير الامريكي بيل غيتس وميليندا غيتس في بيان مشترك اليوم الاثنين إنهما اتخذنا قرارا بإنهاء زواجهما.

قال بيل غيتس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لمايكروسوفت، في تغريدة يوم الإثنين إنه وزوجته ميليندا جيتس سينفصلان بعد 27 عامًا من الزواج.

وجاء في البيان: “بعد تفكير مكثف والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا القرار بإنهاء زواجنا”، حسب قوله.

وأضاف بيل وميليندا غيتس في البيان: “لقد ربينا 3 أطفال رائعين وأنشأنا مؤسسة تعمل في كل أرجاء العالم لتمكين الناس من قيادة حياة صحية ومنتجة”، وتابعا: “نحن نواصل الإيمان بهذه المهمة وسنواصل عملنا معا في المؤسسة لكننا لم نعد نؤمن أن بإمكاننا البقاء معا في المرحلة المقبلة من حياتنا”، حسب قولهما.

والتقى الزوجان في شركة مايكروسوفت عام 1987 وهي الشركة التي أسسها بيل غيتس وكان في ذلك الوقت مديرها التنفيذي، وكانت تعمل كمديرة إنتاج في إطار دراسة الماجستير قبل أن تنضم للشركة وتتدرج في المناصب حتى وصلت لمنصب المدير العام لمعلومات المنتج، وتزوج الثنائي في هاواي عام 1994.

وانخرط الزوجان من خلال مؤسستهما العام الماضي في مكافحة فيروس كورونا وفي الجهود لتطوير وتوزيع لقاح له حول العالم، وحتى ديسمبر/كانون أول الماضي قدمت المؤسسة 1.75 مليار دولار لحملة الاستجابة العالمية للجائحة.