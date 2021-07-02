أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه قد تقرر إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها وهي الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم.

وأوضح أنه يستنى من ذلك المواطنون المتواجدون حاليًا في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442هـ الموافق 4 يوليو 2021م، وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.

منع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر، لإثيوبيا والإمارات وفيتنام، دون الحصول على إذن مسبق، مع استمرار المنع للدول المعلنة سابقًا. pic.twitter.com/9CSWNYiJI5 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 2, 2021

فيما يكون سريان تعليق الرحلات الجوية اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442ه الموافق 4 يوليو 2021م.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت أنه و”انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين وفي ظل استمرار تفشي كورونا فقد تقرر 1- منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من #إثيوبيا و #الإمارات و #فيتنام.”

#عاجل #وزارة_الداخلية: انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين وفي ظل استمرار تفشي كورونا فقد تقرر 1- منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية إلى كل من #إثيوبيا و #الإمارات و #فيتنام.#واس_عام pic.twitter.com/l37lDyRs8c — واس العام (@SPAregions) July 2, 2021