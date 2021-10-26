دعا الامير عبدالرحمن بن مساعد متابعيه على تويتر والذين يصل عددهم الى كثر من ثمانية ملايين لوضع صورة للامير محمد بن سلمان كصورة لبروفايلهم كتعبير عن التضامن مع ولي العهد السعودي.

ونشر الامير عبدالرحمن بن مساعد صورة للامير محمد بن سلمان وعلق عليها كاتبا: “أدعو الأحبة لوضع هذه الصورة تعبيرًا عن ما نكنه لأميرنا الملهم وتنكيدًا على الكارهين والحاقدين”.

أدعو الأحبة لوضع هذه الصورة تعبيرًا عن ما نكنه لأميرنا الملهم وتنكيدًا على الكارهين والحاقدين https://t.co/K44osZEGda — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) October 26, 2021

وقد لاقت الدعوة تجاوبا لافتا من عدد كبير من الناشطين السعوديين والذين كان من بينهم الاعلامية لجين عمران.

يأتي ذلك بعد ظهور ضابط المخابرات السعودي السابق سعد الجابري ووصفه ولي العهد الامير محمد بن سلمان بأنه “قاتل سيكوباتي”.

وقال سعد الجابري في مقابلة أجراها في الولايات المتحدة مع شبكة سي بي إس نيوز إنه “يدق ناقوس الخطر” على من أسماه بـ”سيكوباتي” لديه “موارد لا حصر لها”.

وقد أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن بيانًا وصفت سعد الجابري بأنه مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية وله تاريخ طويل من التلفيق لإخفاء جرائمه المالية.