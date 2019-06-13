بيومي فؤاد يسب رامز جلال بسبب ” مقلب “

نشر الفنان المصري رامز جلال مقطع فيديو على حسابه الشخصي على ” إنستجرام ” عن مقلب قام بتنفيذه في الفنان بيومي فؤاد في كواليس فيلم رامز الجديد ” سبع البرمبة ” .

ظهر في الفيديو بيومي فؤاد جالسا في الكواليس ويدخل رامز جلال فجأة مستغلا عدم انتباه بيومي فؤاد بصافرة كبيرة كالتي كان يمسكها في برنامج ” رامز في الشلال ” فيفزع بيومي فؤاد من الصوت وينزعج كثيرا ويبدأ في سب رامز .

واستخدم رامز جلال صفارة ” تيت ” في الفيديو حتى لا يظهر سباب بيومي فؤاد له .

وقام رامز بتنفيذ عدد من المقالب في كواليس سبع البرمبة مع أبطال الفيلم منهم محمد ثروت ومحمد عبد الرحمن وأوس أوس وآخرهم بيومي فؤاد .