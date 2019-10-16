تامر أمين ل ” محمد رمضان : ” أبوس إيدك خف على الناس شوية “

انتقد الإعلامي المصري ” تامر أمين ” في برنامجه ” آخر النهار ” المذاع على قناة ” النهار ” الفضائية المصرية واقعة الفنان ” محمد رمضان ” في مقطع الفيديو الذي نشره رمضان من داخل كابينة أحد الطائرات التابعة لشركة خاصة ويقوم بقيادتها لخوض تجربة جديدة .

وكتب محمد رمضان في تعليقه على الفيديو : ” أول مرة اسوق الطيارة .. ثقة في الله نجاح ” .

الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي كما تسبب في تصعيد الأمر لارتكاب رمضان مخالفة للقانون وقرر مسئولي الطيران المدني بوقف الطيار ومساعده فمن غير المسموح دخول أي شخص إلى كابينة الطائرة حرصا على سلامة الركاب .

فعلق تامر أمين على ذلك قائلا : ” رمضان أضر الطيار وسيّح له .. وكان لازم الموضوع يخلص في الخباثة ” .

وأضاف أن هناك بعض شركات الطيران العالمية التي تسمح للفنانين بدخول كبائن الطائرات بدون علم السلطات كنوع من ‏التكريم أو المجاملات لشخص النجم وقال : ” موقف رمضان يحدث في دول كثيرة وشفت بعنيا احتفاء بنجوم كبار داخل كابينة قيادة الطائرة .. بس ده بيتعمل في الخباثة وماحدش بيعرف بيه وبيحصل لما الطيار يحرج من طلب النجم ” .

وأكد تامر أمين أن القرار الذي اتخذه مسئولو الطيران المدني هو قرارا صائبا ضد أي فعل غير قانوني .. ووجه رسالة إلى محمد رمضان قائلا : ” أبوس إيدك يا رمضان خِف على الناس شوية ” .