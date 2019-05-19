تحرير طفل كويتي انحشر في غسالة منزله!

تمكن رجال الإطفاء في الكويت فجر اليوم الأحد، من تحرير طفل بعد انحشاره في غسالة منزله بمنطقة الفردوس.
وقالت الإدارة العامة للإطفاء إن رجال إطفاء مركز العارضية تمكنوا من تحرير الطفل دون أن يصاب بأي أذى.
وأظهرت الصور التي نشرتها الإدارة العامة لحظة انحشار الطفل داخل الغسالة بشكل كبير جداً وسط جهود رجال الإطفاء الذين تمكنوا من إخراجه منها.
ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء بان رجال اطفاء مركز العارضية تمكنوا فجر اليوم الأحد من تحرير طفل انحشر في غسالة منزل بمنطقه الفردوس ، ولم يتسبب الحادث في اية اصابات تذكر pic.twitter.com/ABNJZyBM82
— الادارة العامة للإطفاء (@OfficialKfsd) May 19, 2019