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تحرير طفل كويتي انحشر في غسالة منزله!

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تحرير طفل كويتي علق في غسالة منزلهم

تحرير طفل كويتي علق في غسالة منزلهم

تمكن رجال الإطفاء في الكويت فجر اليوم الأحد، من تحرير طفل بعد انحشاره في غسالة منزله بمنطقة الفردوس.

وقالت الإدارة العامة للإطفاء إن رجال إطفاء مركز العارضية تمكنوا من تحرير الطفل دون أن يصاب بأي أذى.

وأظهرت الصور التي نشرتها الإدارة العامة لحظة انحشار الطفل داخل الغسالة بشكل كبير جداً وسط جهود رجال الإطفاء الذين تمكنوا من إخراجه منها.

 

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