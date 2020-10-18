قضت محكمة مستأنف القاهرة الإقتصادية اليوم الأحد بإلغاء حكم حبس الفنانة ” سما المصري ” لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه في قضية اتهامها بسب وقذف الإعلامية ” ريهام سعيد ” .

وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم من محاميها على هذا الحكم وتم تخفيف العقوبة والاكتفاء بحبسها لمدة 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة عليها .

كما قررت المحكمة نفسها تأجيل الاستئناف المقدم من سما المصري على الحكم الصادر من محكمة الجنح الاقتصادية بمعاقبتها بالحبس عامين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ ” الاعتداء على قيم المجتمع ” إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل .