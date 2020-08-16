أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن وفاة أخاه الاصغر روبرت ترامب الليلة الماضية بعد يوم واحد من زيارة الرئيس له فى مستشفى بنيويورك.

وأضاف ترامب فى بيان ” بقلب حزين أعلن أن أخى الرائع ، روبرت ، توفى الليلة، لم يكن أخى فقط ، لقد كان أعز أصدقائي، سنفتقده كثيرا ، لكننا سنلتقى مرة أخرى، ذكراه ستعيش فى قلبى إلى الأبد. روبرت ، أحبك. ارقد فى سلام”.

كان ترامب قد ظهر، في وقت سابق من يوم السبت، في مقطع فيديو خلال زيارة لشقيقه الأصغر روبرت، بمستشفى بنيويورك من أجل الاطمئنان على صحته.

وسبق لترامب أن أقر بأن شقيقه يمر بفترة عصيبة، معربا عن أمله في شفاء شقيقه البالغ من العمر 72 عاما.

وكان روبرت ترامب، الذي كان يبلغ من العمر 72 عاما أصغر من الرئيس بعامين، يعمل مديرا تنفيذيا ومطورا عقاريا.