تركيا تعلن رسميا سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من ” الحشيش “

كشفت صحيفة ” أحوال ” التركية عن إعلان وزارة الزراعة التركية عن سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحشيش .

فصرح وزير الزراعة ” بكير باكديميرلي ” أن 283 مزارعا تقدموا بطلب للحصول على تصريح بزراعة القنب ” الحشيش ” في تركيا خلال العامين الماضيين .

وأشار إلى أن البلاد تسعى إلى تعزيز إنتاج القنب الصناعي عن طريق إعادة إنتاج البذور التي تم الحصول عليها من السكان المحليين وبالتالي تجنب استيرادها .

وعن المزارعين الذين تقدموا بطلبات من أجل تصريح زراعة الحشيش قال بكير باكديميرلي إنه في عام 2018 تقدم 41 مزارعا بطلب للحصول على زراعة القنب على مساحة 1.6 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية .

وفي عام 2019 سعى 242 مزارعا إلى زراعة القنب على مساحة تبلغ 10 ملايين متر مربع .

وكانت الوزارة قد دشنت مشروعا لزراعة الحشيش بمعدل منخفض من المركبات ذات التأثير النفسي .. ومن المتوقع تسجيل البذور للمشروع على مدار العامين المقبلين .