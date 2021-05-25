نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” مستشار الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تغريدة له عبر حسابه على موقع فيس بوك أعرب من خلالها عن سعادته بلقائه بالرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” .

فكتب تركي أل الشيخ قائلا : ” في كل مرة أتشرف بمقابلة فخامة والدي الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله ألمس كم نحن محظوظون بوجود قائد عربي مثله في منطقتنا يملك الحكمة والقوة وبعد النظر وكرامة الفارس العربي الأصيل ” .

وتابع : ” وليس هذا بمستغرب على رجال مصر وجيشها الأبي .. رعاه الله وسدد خطاه وحقق أمانيه وأحلامه لمصر الغالية ولأمته العربية ” .

وكان قد استقبل الرئيس المصري تركي آل الشيخ يوم أمس الإثنين ونقل الأخير تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد للرئيس عبد الفتاح السيسي .

ومن جانبه أكد عبد الفتاح السيسي على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين .

وأضاف أن هذه الشراكة تشهد تطوراً مستمراً وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه مع التأكيد على أن القيادتين في البلدين الشقيقين تسعيان دوماً إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون في سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين .