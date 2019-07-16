تركي آل الشيخ يدخل خط المواجهة الساخنة بين الكويتيين والسعوديين على مواقع التواصل: رفعت الجلسة … بلوك

طلب المحامي الكويتي والمستشار السياسي السابق لرئيس مجلس الأمة الكويتي، سعود مطلق السبيعي، من المستشار تركي آل الشيخ كتابة أغنية في حب الكويت يؤديها فنانون سعوديون، مشيرًا إلى أنهم مستعدون لكتابة الكلمات، إلا أن “آل الشيخ” باغته برد محرج بعد تأكيد حبه للكويت وكل الدول العربية، قائلًا له: إذا أردت كتابة نص ما راح أرجعلك”.

وقال السياسي الكويتي سعود مطلق عبر حسابه على “تويتر”: الأخ تركي الشيخ انت رئيس هيئة الترفيه وتحت مسؤوليتك كل الفنانين ألم تخطر ببالك إهداء الكويت أغنية تليق بها وبحكامها وشعبها ، واذا تنقصكم النصوص فنحن على استعداد بكتابتها ، أو اكتبوها انتم ونحن سنكتب كلماتنا عن السعوديه وشعبها وغنوها عن طريق فنانينك . بإنتظار ردك”.

محبة الكويت وأهلها وحكامها لا تثبتها او تزيدها او تنقصها أغنية … محبة الكويت وكل بلد عربي في الدم … وأذا اردت نص أكيد ماراح ارجع لك 👍 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) July 14, 2019

فرد عليه تركي آل الشيخ”: محبة الكويت وأهلها وحكامها لا تثبتها او تزيدها او تنقصها أغنية … محبة الكويت وكل بلد عربي في الدم … وأذا اردت نص أكيد ماراح ارجع لك”. ليعلق عليه السياسي الكويتي قائلًا” : وشتقصد بمراح ترجعلي هل هو غرور او استهانه؟”، ليرد عليه “آل الشيخ” برد آخر مُحرج قائلًا “: لا … عدم حاجه !”.

وشتقصد بمراح ترجعلي هل هو غرور او استهانه — سعود مطلق السبيعي (@SoudAlsubaiey) July 14, 2019

جاء ذلك عقب الهجمة الشرسة التي يقودها مغردون كويتيون ضد مذيعة قناة العربية سارة دندراوي، بعد ما ورد من تصريحات على لسان المذيعة على قناة العربية في نهاية تقرير لها يستعرض قرار قطر بتخفيض رسوم الخمور بمناسبة كأس العالم التي ستنظمها قطر 2022، وقالت المذيعة في نهاية تقريرها ” ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري”.

رفعت الجلسة … بلوك — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) July 15, 2019

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، قد علق على ما قالته سارة دندراوى قائلا أن ما قالته المذيعة يعد خطأ جسيما يستوجب أن يبادر القائمون على القناة إلى تصحيحه، لا سيما أن الكويت عملت وستواصل عملها من أجل رأب الصدع الخليجي.

واعتبر الكويتيون تعليق سارة دندراوي مسيئا بحقهم ولبلدهم قبل أن تعاود دندراوي الحديث في نفس السياق مؤكدة أنها لم تقصد الاساءة للكويت قائلة: “كلامي كان موجهًا للناس المتحمسة دائمًا للدفاع عن قطر، طلبت منهم يردوا على الخبر، هم نفس الناس اللي بالي بالكم يهاجموا السعودية بموضوع معين، ولما ييجي الموضوع على قطر إما يدافعوا أو يسكتوا“.