تمنى أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيثة الترفية فى المملكة العربية السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى، لو ان الصحة والسعادة كانت سلعة معروضة للبيع.

وقالت تركي ال الشيخ في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “ليت الصحة والسعادة سلعه تنباع … لشري بدمي غالي ثمنها”.

ليت الصحة والسعادة سلعه تنباع … لشري بدمي غالي ثمنها — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 7, 2020

يشار إلى أن المستشار تركى آل الشيخ كان قد تعرض لوعكة صحية خلال الشهر الماضي سافر على اثرها إلى نيويورك فى رحله علاج مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى على الفور لتلقى العلاج والاطمئنان على حالته الصحية.

وبمجرد وصول المستشار تركى آل الشيخ إلى نيويورك تم نقله على الفور إلى مستشفى (NYP Hospital)New York Presbyterian Hospital، والتي كان يعالج فيها يناير الماضي بعد إجرائه عده عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفى لحين استكمال شفائه.