شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو كشف من خلاله عن المرحلة التي وصل اليها مشروع بناء “رياض بوليفارد”.

وعلق آل الشيخ على الفيديو كاتبا: “بدينا الحمدالله في البولفارد … اشتقتو لموسم الرياض؟! قلت خل أوريكم تصوير اليوم من الموقع … بدعم وتخطيط سيدي وبتكاتف كل الجهات وتعاونها من ثقافة وسياحة ورياضة وترفيه وغيرها كثير … وعد الموسم بذن الله بيكون”.

البولفارد حيكون تقريباً ٣٠٠٪ زيادة عن عام ٢٠١٩م وبيكون بصمه رائعه — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 1, 2021

ثم تابع بتغريدة اخرى قائلا “البولفارد حيكون تقريباً ٣٠٠٪ زيادة عن عام ٢٠١٩م وبيكون بصمه رائعه”.

يذكر ان مشروع “بوليفارد الرياض” يعتبر بمثابة مجمع تجاري مفتوح في الهواء الطلق بمساحة 20 ألف متر مربع؛ ويضم المشروع فندقاً بخدمات خمس نجوم على طراز بوتيك هوتيل وهو الطابع الأكثر رواجاً الآن في عالم الفندقة والضيافة. هذا بالإضافة إلى مساحات تجارية خارجية مخصصة للمطاعم والمقاهي العالمية بإطلالة على حدائق ومسطحات مائية مصممة بشكل فني أنيق ومزودة بخدمة صف السيارات و خدمة كبار الشخصيات.

كما يضم المشروع المزيد من خصائص الحياة العصرية حيث تم تخصيص رصيف طولي للمشي بطول 500 متر؛ بالإضافة إلى نادي صحي ومكاتب تجارية فاخرة.