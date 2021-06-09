كشفت ” سكاي نيوز عربية ” عن تسجيل ولاية ميشيغن الأمريكية أول حالة إصابة بفيروس هانتا بعد أن دخلت إلى المستشفى وهي تعاني من مرض رئوي خطير تبين أنه هذا الفيروس .

ويعد فيروس هانتا هو مرض تنفسي قاتل يصيب البشر من خلال ملامسة القوارض المصابة .. فيما أشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية إلى إن الإصابة بهذا الفيروس ليست مقصورة بلمس القوارض .

فقد ينتقل الفيروس إلى البشر من خلال الهواء الملوث بالفيروس من فضلات القوارض أو إذا لمس شيئا ملوثا ببول القوارض أو لعابها .

وينتشر هذا الوباء بين الفئران ذات الأقدام البيضاء ولا يمكن أن ينتقل بين إنسان وآخر مثلما هو الحال في فيروس كورونا .. لوكن الإصابة به مميتة فحوالي 40% من الذين تصلهم العدوى يموتون بسببه .

وتظهر أعراض الإصابة بفيروس هانتا الرئوي بين أسبوع إلى ثمانية أسابيع من التعرض للفيروس .. ومن أعراضه الإعياء والحمى والصداع والغثيان .