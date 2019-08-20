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تسمم جماعي في مصر بسبب “حلوى الزفاف”

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أفادت وسائل إعلام مصرية، الاثنين، بتسمم عشرات المدعوين على إحدى حفلات الزفاف في محافظة الغربية شمالي البلاد، وذلك عقب تناولهم “وجبة فاسدة”.

واتضح أن الوجبة الفاسدة هي (حلوى الجاتو)، التي بمجرد أن تناولها المدعوون، شعروا بحالة إعياء، فتم استدعاء سيارات الإسعاف التي نقلت ما يقرب من 30 مدعوا.

وبحسب ما نشرت مواقع إخبارية مصرية، فقد تم إبلاغ الشرطة بحالات التسمم بعد تناولهم حلوى الزفاف الذي أقيم “في قرية سياحية مشهورة”.

وانتقلت الشرطة إلى مكان الحادث، حيث تتحرى إدارة البحث الجنائي ظروف وملابسات الواقعة، بينما لم تصدر أي بيانات أولية صحية أو أمنية بشأن حالات التسمم.

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