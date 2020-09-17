نشر الداعية الإمارتي ” وسيم يوسف ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” علق من خلالها على الهجوم الذي شنه الكثيرون ممن رفضوا التطبيع مع إسرائيل من جانب دولتي الإمارات والبحرين .
فكتب وسم يوسف في تغريدته التي أثارت الكثير من الجدل قائلا : ” سأخبركم قصة لمن يُزايد على معاهدة السلام بين البحرين والإمارات مع إسرائيل : إسرائيل لم تدمر سوريا ، إسرائيل لم تحرق ليبيا ، إسرائيل لم تشتت شعب مصر ، إسرائيل لم تحطم ليبيا ، إسرائيل لم تمزق لبنان .. قبل أن تعيبوا إسرائيل أنظروا إلى أنفسكم بالمرآة يا عرب فالعلة بكم ” .
وأضاف في تغريدة أخرى : ” أنتم يا عرب من صفقتم للثورات المجنونة ، أنتم من خرج لحرق شوارع بلادكم ، أنتم من صفقتم للإخوان المسلمين ، أنتم من أحتضن حزب الله أنتم من تسلط بالإعلام على أنفسكم ، أنتم من فجرتم مساجد وكنائس بعضكم البعض ، منكم خرجت داعش وأخواتها ، أنتم من كفر بعضكم بعضًا ، المرض والعلة بكم وليس بإسرائيل ” .
وعلى الجانب الآخر تفاعل حساب إسرائيل بالعربية على تلك التغريدة بإعادة نشرها وجاء في التعليق عليها : ” عندما تدرك الشعوب العربية هذه الحقائق فالسلام قادم قريبا بإذن الله ” .