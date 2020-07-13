قالت محكمة في نيوزيلندا ان الشاب الأسترالي ” برينتون تارانت ” الذي قتل العام الماضي 51 مصليا مسلما في حادث إطلاق نار عشواني قرر تمثيل نفسه في جلسة النطق بالحكم المقرر عقدها الشهر المقبل .

وأعلن القاضي ” كاميرون ماندر ” اليوم الإثنين أن قرار برينتون تارانت في تمثيل نفسه لن يؤثر على الجلسة المقرر إقامتها في 24 أغسطس .

وإنه وافق على هذا الأمر بعد أن تأكد من أن المتهم يعرف حقه في الاستعانة بممثل قانوني ( محام ) وأنه يرغب في التنازل عن هذا الحق .

ونشرت صحيفة ” نيوزيلاند هيرالد ” في تقرير لها أن موعد صدور الحكم قد تأكد رسميا اليوم الاثنين في المحكمة العليا في مدينة كرايستشيرش بحضور ناجين من الحادث .

وتحتجز السلطات برينتون تارانت منذ 15 مارس 2019 بعد اتهامه باستخدام أسلحة نصف أوتوماتيكية في قتل مسلمين خلال صلاة الجمعة بمسجدين بمدينة كرايستشيرش .