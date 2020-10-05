أعلن المستشار ” ياسر قنطوش ” محامي الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” عن أن قاضي المعارضات بمحكمة ثان الشيخ زايد بتجديد حبس ” محمد وزيري ” مدير أعمال هيفاء السابق .

وأشار ياسر قنطوش إلى أن التجديد هذه المرة جاء لمدة 15 يوما إحتياطيا على ذمة التحقيقات في تهمتي خيانة الأمانة والاستيلاء على المال وذلك لثبوت الواقعة عليه .

وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت تحذيرا من التعامل مع محمد وزيري ماليا فيما يخص الممتلكات محل النزاع بينه وبين هيفاء وهبي وتشمل عدة عقارات فاخرة في منتجعات خاصة داخل القاهرة الكبرى وحسابات بنكية بالإضافة إلى قائمة بالمقتنيات الشخصية .

وقال قنطوش أنه سيتم استكمال التحقيقات مع مدير أعمال موكلته في التهم الموجهة إليه أمام نيابة الشيخ زايد لافتا إلى أنه تم تقديم مستندات تُثبت اختلاس وزيري لأموال هيفاء على عكس ما كان يُردد بأنه لا توجد أي أدلة على الاتهامات الموجهة إليه .

يذكر أن الشرطة المصرية كانت قد ألقت القبض على محمد وزيري بتهمة النصب وذلك بعدما تقدمت هيفاء وهبي بعدة شكاوي ضده تتهمه فيها بالنصب وسرقة الأموال وتم استدعاؤه للتحقيق .