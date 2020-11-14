تعرض الإعلامي الرياضي المصري ” إبراهيم فايق ” إلى جلطة رئوية تم على إثرها نقله إلى المستشفى يوم أمس الجمعة لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم .

وكان إبراهيم فايق قد اعتذر عن الظهور وتقديم برنامجه ” جمهور التالتة ” المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 يوم الأربعاء الماضي بسبب مرضه قبل أن تشتد حالته ويتم نقله إلى المستشفى .

وخرج زميله الإعلامي المصري ” محمد الدسوقي رشدي ” بمنشور طمأن من خلاله الجمهور على حالة فايق وأشار إلى إنه بخير .

فكتب على أحد حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا : ” الحمد لله إبراهيم فايق بخير وصحته بقت أحسن وبيتحسن .. خرج من وحدة العناية وبيطمنكم عليه .. ودعواتكم ليه بتمام الشفاء ربنا مايحرمنا من ضحكتك يا وحش ” .