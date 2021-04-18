كشف الدكتور ” محمد فوزي ” المتحدث الرسمي بإسم وزارة الشباب والرياضة في مصر عن تعرض الدكتور ” أشرف صبحي ” وزير الشباب والرياضة ” صباح اليوم الأحد لحادث سير على الطريق الصحراوي .

حيث انقلبت سيارته بعد اختلال عجلة القيادة وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة في جولة تفقدية لعدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة .

وأشار محمد فوزي إلى أن الوزير أشرف صبحي تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته ببعض الكدمات السطحية لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .. وأكد على أن حالة الوزير الصحية مستقرة وبخير .

كما قال الدكتور ” هاني مورو ” مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد أن الحالة العامة لوزير الشباب والرياضة مستقرة ولا تستدعي أي قلق ومن المتوقع خروجه فور الانتهاء من كافة الفحوصات الطبية اللازمة له .