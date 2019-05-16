تعرفوا على فوائد الصيام المذهلة

صيام ركن من أركان الإسلام الخمسة، فقد روى الصحابيّ الجليل عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( بُنِي الإسلامُ على خمسٍ: شَهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزّكاةِ ، والحجِّ، وصومِ رمضانَ ) .

وقد لا يعرف البعض الفوائد العظيمة للصيام، إذا تم القيام به بشكل صحيح، كما كان يؤديه الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، فالصيام له فوائد روحانية وسلوكية فإنه يعلم الصبر والامتناع عن الطعام على الرغم من الشعور بالجوع، والاحساس بما يعانيه الفقراء من عدم قدرتهم على تناول الثلاث وجبات بشكل دائم وقد يكتفون بوجبة واحدة أو اثنين خلال اليوم .

الفوائد الصحية للصيام :

لا تقتصر فوائد الصيام على النواحي النفسية والسلوكية والروحانية والدينية وغيرها بل له فوائد صحية جمه نذكر منها :

يساعد في التخلص من السموم بالجسم .

يعمل على راحة الجهاز الهضمي .

يساعد على علاج الالتهابات .

يساعد على تقليل نسبة السكر والكوليسترول في الدم .

يساهم في حرق الدهون الزائدة في الجسم .

مفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم .

يساعد في التخلص من الوزن الزائد .

يساعد في اتباع عادات غذائية صحية .

يساعد في تقوية الجهاز المناعي .

يساعد في الاقلاع عن التدخين .