تعرف على هدية زوج ” كيم كاردشيان ” لها في عيد ميلادها

نشرت النجمة التليفزيونية ” كيم كارداشيان ” تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” كشفت من خلاله عن الهدية الذي قدمها لها زوجها المغني ” كاني ويست ” بمناسبة عيد ميلادها ال 39 نيابة عنه وعن أبنائهما الأربعة .

وتمثلت الهدية في تبرع زوجها بمبلغ مليون دولار بإسمها لصالح جمعياتها الخيرية المفضلة التى تعمل في إطار إصلاح السجون وتهتم بالسجناء وتهتم بأوضاعهم وإعادة إدماجهم في الحياة العادية بعد مغادرتهم السجن وهي القضية التي تعمل عليها كيم كارداشيان مؤخرا .

وكتبت كيم في تغريدتها قائلة : ” حصلت على هدايا رائعة من كل عائلتي وأجمل الحقائب من طرف كاني .. الذي منح أيضا مليون دولار هو وأبناؤنا بإسمي إلى جمعيات أعمالي الخيرية المفضلة والتي تعمل بجد لإعادة تأهيل السجون وهذا أسعد قلبي كثيرا ” .

وقد تفاعل المتابعون مع المنشور مبدين إعجابهم بفعل زوجها وأن هذه هي الهدية الأكثر روعة .

I got amazing gifts from my whole family and Kanye for me the most amazing bags. But he also donated $1 million to my favorite charities that work so hard on prison reform on my behalf from him and the kids. This makes my heart so happy! pic.twitter.com/chNkyPRQGW

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 22, 2019