كشفت الإعلامية ” أوبرا وينفري ” خلال لقائها ببرنامج ” talkshoplive ” مع المذيعة الأمريكية ” نانسي أوديل ” عن رأيها في المقابلة التي أجرتها في الفترة الأخيرة مع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وكواليسها .

فأشارت أوبرا وينفري إلى أن تلك المقابلة كانت قوية ولم تكن تعلم أنها سيكون لها هذا التأثير ال ” مدوي ” على حد وصفها بسبب تصريحات ميغان ماركل عن العائلة الملكية تحديدا .

فقالت : ” أراد هاري وميغان أن يكونا قادرين على سرد قصتهما وإخبارها بطريقة تسمح لهما بأن يكونا صادقين قدر الإمكان .. ولم يكن لدي أي فكرة أن تأثير المقابلة سيكون مدوياً إلى هذا الحد ” .

وأضافت أوبرا بأنها فوجئت بصراحة هاري وميغان خلال المقابلة خاصة في تعليق الأخيرة حول أن أفراد العائلة الملكية أجروا محادثة مع هاري أعربوا فيها عن مخاوفهم من أن يكون إبنهما آرشي ذا بشرة داكنة اللون عند ولادته .

كما تسببت تصريحات ميغان أيضا عن عنصرية العائلة الملكية وحديثها عن أفكارها الإنتحارية في صدمة لأوبرا وينفري .

وتابعت : ” لم أرَ هاري وميغان قبل المقابلة لكنني أرسلت لهما رسالة نصية وأقول إن النوايا أمر مهم جداً بالنسبة إليّ .. أخبروني ما هي نيتكم حتى نتمكن من تحقيق هدفنا وكانت نيتنا المشتركة هي الحقيقة ” .