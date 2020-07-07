قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء في تعليقها الأول على ظهور مرض ” الطاعون الدبلي ” في الصين إنه لا يشكل خطرا حقيقيا في المرحلة الحالية .

كما أكدت منظمة الصحة العالمية على استمرارها في مراقبة ومتابعة الوضع عن كثب .

يذكر أن منطقة منغوليا الداخلية في شمال الصين كانت قد سجلت حالة إصابة بالطاعون الدملي أو الدبلي لدى راعي ماشية خلال نهاية الأسبوع .. وقالت اللجنة الصحية في مدينة بايانور في بيان لها أن المصاب حالته مستقرة وهو في مستشفى في المدينة .

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أن حالتين مؤكدتين تم تسجيل إصابتهم بهذا المرض الأسبوع الماضي في محافظة خوفد في منغوليا لدى شقيقين تناولا لحم المرموط .

وشددت السلطات الصينية التدابير الوقائية بعد تسجيل إصابات مؤكدة بالطاعون الدبلي خلال الأيام الماضية .

وجرى في بعض المدن منع صيد وتناول الحيوانات التي قد تكون حاملة للطاعون لا سيما المرموط حتى نهاية العام .. وتم حض السكان على الإبلاغ بوجود أي قوارض مريضة أو ميتة .