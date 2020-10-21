علق الإعلامي المصري ” وائل الإبراشي ” خلال حلقة برنامجه ” التاسعة ” على مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي لراقصة برازيلية تدعى ” لورديانة ” وهي ترقص داخل أحد مراكز التجميل في مصر على أغنية المهرجانات ” إخواتي ” .

وأشار وائل الإبراشي إلى ردود أفعال المتابعين بعد تداول الفيديو الذي لقى تفاعلا كبيرا وحظى بملايين المشاهدات .

فقال : ” حاجة عجيبة جدا يا جماعة ويبدو أن التفاهات بتتصدر وإن البطل لم يعد العلم والتقدم العلمي والكفاءة .. مجرد إن في راقصة برازيلية تعمل رقصة تتحول إلى تريند رقم 1 وفي مؤشر البحث جوجل وتتصدر كل شئ ” .

وتابع وائل الإبراشي : ” هي عملت إيه وكل إنجازها إيه في الحياة عملت رقصة تداولها الناس .. وفيه حد تاني قاعد يعمل أبحاث واكتشافات علمية اتحداك إنه يبقى تريند أو يتصدر مؤشر البحث .. هو ده الانحدار والتفاهات والتدني ” .

وأضاف : ” ليس كل ما يلمع دهب واوعى تعتقد إن فكرة لما حد يتصدر المشهد أو واخد الأضواء أوي إن هو قيمة .. ما أكثر التفاهات في حياتنا اللي يبدو إنها بتتصدر وبتنتصر ” .