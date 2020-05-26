أجرى ” عبد الستار تميم ” والد الفنانة الراحلة ” سوزان تميم ” حديثا لصحيفة الراي الكويتية علق من خلاله عن قرار العفو وإطلاق سراح قاتل إبنته ” محسن السكري ” .

فأكد عبد الستار تميم إنه لم يكن على علم بهذا القرار وإنه وقع عليه كالصاعقة فقال : ” هل حدث هذا فعلا .. أنا لا أنتظر عدالة الأرض بل عدالة السماء ” .

وتابع : ” فإذا عفا القضاء المصري عن هشام طلعت ومحسن السكري على الأرض فإنهما سيُسألان في السماء وكل متورط في الجريمة ومتساهل بالأحكام عما ارتكبوه بحق ابنتي ” .

وعن ما يشعر به تجاه هذا القرار قال : ” حرق قلبي .. أنا إلى الآن أعيش على ذكراها ابنتي الوحيدة التي كانت فرحتي هي الآن تحت التراب ” .

وأضاف والد سوزان تميم أنه فوجئ كثيرا بالعفو عن السكري لأنه هو مَن قام بذبح إبنته .. معتبرا أن القضاء المصري أعطاه حقه حين أحال أوراق المتهم إلى المفتي ولكن ما حدث مؤخرا هو نتيجة قرار عفو .

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر مؤخرا قرارا جمهوريا بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 3157 سجينا جاء من بينهم محسن السكري ضابط أمن الدولة الأسبق المدان بقتل الفنانة اللبنانية بعدما صدرت بحقه عقوبة السجن المؤبد .